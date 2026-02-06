Calciomercato Turchia, oggi si chiude: perché Istanbul è protagonista e cosa può succedere

Altre nove ore e poi suonerà il gong in uno dei Paesi più attivi sul calciomercato, d’estate, ma anche nella sessione invernale appena conclusa. Alle 22 ore italiane di oggi chiuderà infatti i battenti il calciomercato turco, con la Superlig grande protagonista, anche e soprattutto grazie alle agevolazioni fiscali introdotte dal governo in tempi recenti.

A favorire le operazioni dei grandi club sono state infatti alcune riforme introdotte in più momenti degli ultimi anni. Anzitutto, quella fiscale: in Turchia i compensi degli sportivi beneficiano di un’aliquota ridotta, attorno al 20% di tassazione. Per fare un esempio molto pratico: per corrispondere a un calciatore un ingaggio netto da 5 milioni di euro a stagione, un club italiano deve spenderne all’incirca 9. Con la stessa spesa, un club turco può mettere sul piatto ingaggi da 7/8 milioni a stagione: una bella differenza. Inoltre, ad aiutare le grandi società - soprattutto le big di Istanbul - sono i prestiti a tassi agevolati garantiti dalle banche statali: un aiuto di Stato fatto e finito, che ha consentito di tenere sotto controllo la gestione delle società.

È in questo modo che, dopo aver registrato autentici colpacci in estate - il ritorno di Osimhen, ma anche Gundogan: il Galatasaray è stato protagonista -, nel corso della sessione invernale le società turche sono state ancora in prima fila. L’affare più costoso in assoluto l’ha compiuto il Fenerbahçe, versando 28 milioni di euro più bonus alla Lazio per Mateo Guendouzi. Ma anche il Besiktas, con Abraham e Hyeon-gyu Oh, ha piazzato un doppio colpo da 30 milioni di euro.

Nelle prossime ore, saranno ancora diversi i campioni pronti a volare in Turchia, anche pescando in Italia. Il Besiktas è in pressing sulla Roma per Devis Vazquez, dopo aver praticamente chiuso con l’Olympique Marsiglia per Amir Murillo. Il Fenerbahçe vuole riportare in patria Deniz Gül, al momento poco convinto di lasciare il Porto, ma guarda anche alla Saudi Pro League (Darwin Nunez e Marcos Leonardo sono stati accostati al club di Istanbul), mentre il Galatasaray potrebbe regalarsi un ultimo innesto: nelle ultime ore si è parlato di un interessamento nei confronti di Ramy Bensebaini e Denis Zakaria.