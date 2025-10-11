Roma, una settimana al big match contro l’Inter: primo esame per Gasp, ma nulla da perdere

Manca una settimana esatta a Roma-Inter, il primo vero big match della stagione per la squadra di Gian Piero Gasperini. Sabato 18 ottobre alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico sarà teatro di una sfida d’alta classifica, con i giallorossi pronti a misurarsi contro i nerazzurri guidati da Christian Chivu, in una partita che potrebbe già dire molto sulle ambizioni delle due squadre.

La Roma arriva all’appuntamento da capolista, a quota 15 punti insieme al Napoli, dopo aver già superato gli insidiosi test contro Bologna, Lazio e Fiorentina in questo avvio di stagione. Tre vittorie che hanno dato fiducia e consapevolezza alla compagine capitolina, ma che ora dovranno essere confermate in un banco di prova decisamente più complesso, quello dello scontro diretto con una delle big del campionato.

L’Inter, lontana tre lunghezze in classifica, ha l’obbligo di rilanciarsi per non perdere le distanze dalle primissime posizioni. La pressione, paradossalmente, sarà tutta dalla parte dei nerazzurri: la Roma, infatti, potrà affrontare la gara con la serenità di chi non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare.

Lo stesso Gasperini ha recentemente ammesso che il primato in classifica sia abbastanza casuale, pur riconoscendo la qualità del percorso tracciato fin qui. Secondo il tecnico di Grugliasco, infatti, la sua Roma non è ancora da Champions League, sebbene i margini di crescita ci siano tutti.

Una settimana di attesa ed entusiasmo. L’Olimpico si prepara al pienone per spingere una Roma che, fin qui, ha sorpreso tutti. Contro l’Inter non sarà solo una questione di classifica, ma anche un banco di prova per capire se questo inizio incoraggiante dei giallorossi possa davvero trasformarsi in qualcosa di più.