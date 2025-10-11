Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Giugliano, Cudini: "Catania squadra fisica, veloce e resistente. Sarà una sfida difficile"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 10:56Serie C
Andrea Piras

In vista della gara contro il Catania, il tecnico del Giugliano Mirko Cudini ha parlato in conferenza stampa: "Il punto conquistato a Trapani è importante per il morale e la classifica. La squadra ha reagito bene nonostante il gol subito dopo 16 secondi e un infortunio. Ha saputo soffrire e stare in campo, mostrando un buon atteggiamento. Si poteva fare qualcosa in più, ma non direi che siamo usciti con il manico. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, e questo risultato deve darci la spinta per credere ancora di più in quello che stiamo facendo.

Il Catania è una squadra bravissima, solida, con un reparto offensivo di qualità, anche se non fa del ritmo la sua prerogativa principale. È una squadra fisica, veloce e resistente, come dimostrato in altre partite. Sarà una sfida difficile, ma dobbiamo sfruttare le nostre certezze, come le corsie esterne, e affrontare la gara con la giusta strategia.

Non sono d’accordo con l’idea di confusione. La partita di Cosenza, ad esempio, è stata sbagliata, non confusa, con qualche indicazione errata e un risultato negativo. Ma la squadra sa adattarsi bene, mostrando solidarietà in campo. È normale che alcuni ruoli o giocatori possano avere momenti di difficoltà, ma siamo nel percorso giusto per raggiungere il livello che vogliamo".

