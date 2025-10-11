Viaggio nel monte ingaggi della Serie A 2025/2026. Tutti gli stipendi delle 20 squadre
Tuttomercatoweb.com vi accompagna in viaggio nel monte ingaggi della Serie A 2025/2026, mettendo sotto la lente d'ingrandimento gli stipendi delle 20 squadre che danno forma al massimo campionato italiano. Per un totale di spesa che supera il miliardo di euro, con specifica attenzione dedicata a ciascuna realtà ma anche a casi specifici. Come per esempio gli stipendi degli allenatori, la Top 10 dei giocatori più pagati oppure ancora un focus dedicato a quei casi che vedono ancora il Decreto Crescita, nel frattempo abolito, ancora in vigore.
Adesso un'ultima curiosità, con il calciatore più pagato per ciascuna delle 20 squadre della Serie A 25/26.
Atalanta: Gianluca Scamacca con 5,9 milioni di euro lordi l'anno (3,2 netti)
Bologna: Riccardo Orsolini e Ciro Immobile con 3,7 milioni di euro lordi l'anno (2 netti)
Cagliari: Andrea Belotti con 2,8 milioni di euro lordi l'anno (1,5 netti)
Como: Alvaro Morata con 8,3 milioni di euro lordi l'anno (4,5 netti)
Cremonese: Antonio Sanabria con 3 milioni di euro lordi l'anno (1,6 netti)
Fiorentina: Moise Kean con 5,8 milioni di euro lordi l'anno (4,5 netti)
Genoa: Vitinha con 3,3 milioni di euro lordi l'anno (1,8 netti)
Hellas Verona: Ali Elmusrati con 2,3 milioni di euro lordi l'anno (1,3 netti)
Inter: Lautaro Martinez con 16,7 milioni di euro lordi l'anno (9 netti)
Juventus: Dusan Vlahovic con 22,2 milioni di euro lordi l'anno (12 netti)
Lazio: Mattia Zaccagni e Alessio Romagnoli con 5,6 milioni di euro lordi l'anno (3 netti)
Lecce: Francesco Camarda con 1,5 milioni di euro lordi l'anno (0,8 netti)
Milan: Christopher Nkunku e Adrien Rabiot con 9,3 milioni di euro lordi l'anno (5 netti)
Napoli: Kevin de Bruyne con 11,1 milioni di euro lordi l'anno (6 netti)
Parma: Hernani con 2,8 milioni di euro lordi l'anno (1,5 netti)
Pisa: Calvin Stengs con 2,3 milioni di euro lordi l'anno (1,3 netti)
Roma: Paulo Dybala con 13 milioni di euro lordi l'anno (7 netti)
Sassuolo: Domenico Berardi con 5,6 milioni di euro lordi l'anno (3 netti)
Torino: Duvan Zapata con 5 milioni di euro lordi l'anno (2,7 netti)
Udinese: Nicolò Zaniolo con 3,3 milioni di euro lordi l'anno (1,8 netti)