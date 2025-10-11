Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

È sempre la Juventus la protagonista di questa fase della stagione in cui si sta preparando il futuro. Un futuro che si chiama gennaio visto che la squadra ha sicuramente bisogno di qualche innesto. Una necessità che sta venendo fuori è l’inserimento di un esterno a tutta fascia. Tudor continua, sopratutto a destra, ad adattare giocatori non proprio di ruolo come Kalulu, con Cambiaso ovviamente imprescindibile a sinistra. In virtù anche di questo la dirigenza bianconera sta monitorando il mercato per capire se già nella sessione invernale può essere messo a segno un colpo, il profilo che viene valutato con più attenzione è quello di Raphael Guerreiro. Il terzino del Bayern Monaco almeno per ora non rientra nel progetto tecnico di Vincent Company. Il portoghese ha il contratto fino a giugno 2026 e al momento non si parla di rinnovo. La Juventus presto potrebbe iniziare ad intavolare una trattativa magari provando ad inserire anche Vlahovic nell’operazione. La società bavarese infatti non ha mai nascosto l’interesse per il centravanti serbo. Insomma questa è una pista da tenere assolutamente presente. È ovvio però che la Juventus sempre in prospettiva abbia bisogno di un centrocampista che possa decisamente aumentare la qualità, anche alla luce delle grandi difficoltà che sta riscontrando Koopmeiners. Un investimento da 55 milioni di euro che non sta rendendo almeno come prestazioni sul campo. Se per gennaio un’occasione potrebbe essere Milinkovic-Savic (che a fine stagione lascerà comunque l’Al Hilal), per l’estate i bianconeri stanno ripensando a Tonali. Già l’anno scorso lui ed Ederson erano stati obiettivi poi l’eccessiva valutazione Newcastle e Atalanta hanno indotto la Juventus a virare su altro. Il giocatore anche dal ritiro della Nazionale non ha escluso l possibilità di un suo ritorno in Italia. È normale che questa sarebbe un’operazione estremamente costosa ma Comolli è Modesto sono pronti a muoversi su questo fronte.


Anche l’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione. L’idea di acquistare un portiere di livello assoluto è una priorità. I nomi di Meret e Caprile restano nella lista ma c’è anche un nuovo profilo che i nerazzurri stanno tenendo in considerazione. È quello di Noah
Atubolu, classe 2002 in forza al Friburgo cercato anche dal Napoli prima di puntare forte su Vanja Milinkovic-Savic. All’ultimo Europeo Under 21 ha sfoderato grandi prestazioni che poi gli sono valse anche la convocazione nella Nazionale maggiore. In Germania viene già etichettato come il
possibile erede di Neuer. Le caratteristiche sono la fisicità ma anche l’agilità. Ha un contratto fino al 2027. L’Inter ci sta pensando maniera molto concreta. Oltre a questo anche il ruolo del difensore centrale è un altro obiettivo per l’anno prossimo. Tra le tante opzioni si è aggiunta quella di
Tarik Muharemovic. Il 22enne centrale bosniaco del Sassuolo ha cominciato alla grande risultando una delle rivelazioni di questa prime 6 giornate di camponato. I rapporti tra le due società sono ottimi come dimostrano anche le operazioni del recente passato, su tutte Frattesi. Il discorso è molto potenziale ma l’interesse è forte. Su di lui la Juventus si è assicurata il 50% sulla futura rivendita.

