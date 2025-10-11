Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 9ª giornata: dieci le gare in programma. Occhi puntati su Vicenza e Crotone

Oggi alle 09:19Serie C
Luca Bargellini

Dopo i due anticipi andati in scena ieri per il Girone B, entra oggi nel vivo la nona giornata del campionato di Serie C. Dieci le gare in programma: attenzione massima al derby veneto fra Vicenza e Virtus Verona, così come allo scontro di bassa classifica fra Perugia e Rimini e al big match del girone del sud fra Foggia e Crotone.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 11 ottobre
Ore 14:30 - Giana Erminio-Novara
Ore 17:30 - Vicenza-Virtus Verona
Ore 17:30- Pergolettese-Alcione Milano
Domenica 12 ottobre
Ore 14:30 - Cittadella-Triestina
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Lecco
Ore 17:30 - Ospitaletto-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Pro Patria-Union Brescia

Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 9, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Novara 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)

Sabato 11 ottobre
Ore 14:30 - Perugia-Rimini
Ore 17:30 - Forlì-Ternana
Ore 17:30 - Giudonia Montecelio-Pianese
Ore 17:30 - Pineto-Livorno
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Vis Pesaro-Torres
Ore 17:30 - Ascoli-Pontedera
Ore 20:30 - Sambenettese-Ravenna
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli

Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24*, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Carpi 14*, Ternana 13, Gubbio 13*, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5*, Perugia 3, Rimini -5

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Sabato 11 ottobre
Ore 14:30 - Foggia-Crotone
Ore 14:30 - Giugliano-Catania
Ore 14:30 - Picerno-Casertana
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Monopoli-Salernitana
Ore 14:30 - Casarano-Audace Cerignola
Ore 14:30 - Cavese-Trapani
Ore 14:30 - Cosenza-Atalanta U23
Ore 14:30 - Potenza-Latina
Ore 14:30 - Siracusa-Sorrento
Ore 17:30 - Benevento-Team Altamura

Classifica - Salernitana 19, Benevento 16, Cosenza 15, Catania 15, Casarano 15, Crotone 14, Potenza 12, Monopoli 12, Casertana 11, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Foggia 7, Sorrento 7, Giugliano 6, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

