L'Italia si affida alla coppia di centrali no-stop. Calafiori e Bastoni le giocano quasi tutte

Per la gara di martedì a Udine contro Israele ci sarà tempo e modo di analizzare le opportune scelte di formazione. Giusto dunque soffermarsi sulla gara dell'Italia di questa sera, a Tallinn contro l'Estonia, valida sempre per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Nella giornata di ieri il ct azzurro ha mischiato inizialmente un po' le carte, utilizzando sia il 4-4-2 che il 4-2-3-1, ma la scelta definitiva ricadrà con ogni probabilità sul primo modulo. E con una certezza che riguarda la difesa: Riccardo Calafiori e Alessandro Bastoni saranno i due centrali titolari

Calafiori da una parte e Bastoni dall'altra, dunque. Saranno loro i due imprescindibili della difesa di Gattuso. Ma come arrivano i due alla partita? Quanto hanno giocato finora con i rispettivi club? L'italiano dell'Arsenal è una costante fissa in Premier League, sette presenze nelle prime sette giornate di campionato, con all'attivo anche un gol (all'esordio col Manchester United) e due assist (entrambi contro il Leeds), per un totale di 619' raccolti (contando anche i 90 in Champions contro l'Atheltic Club).

Ruolino di marcia simile per Bastoni, di fatto un punto fermo dell'Inter anche con Chivu. Cinque gare su sei in campionato (un gol e un assist alla prima col Torino, un altro assist col Cagliari), con la sola panchina col Cagliari. A questi, si aggiungono 180' nelle prime due gare di Champions League contro Ajax e Slavia Praga (con un altro assist). Insomma, una coppia di centrali no-stop.