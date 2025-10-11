Avellino, le medie voto alla sosta di ottobre: vola Palmiero. Insigne da rivedere
La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Avellino.
Fra i migliori della rosa di Raffaele Biancolino spiccano tre senatori come Luca Palmiero, in mediana, Antony Iananrilli fra i pali e Raffaele Russo in avanti. Per il resto luci della ribalta per due giovanissimi classe 2004 come Filippo Missori e Valerio Crespi.
In ombra, finora, troviamo invece elementi del calibro di Patrick Enrici per quanto riguarda la difesa e Roberto Insigne in attacco. Da rivedere anche le prestazioni di Andrea Cagnano, Michele Besaggio e Lorenco Simici.
* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.
TOP5
1. Palmiero (Avellino) 6.50 (5)
2. Iannarilli (Avellino) 6.36 (7)
3. Russo (Avellino) 6.33 (6)
4. Crespi (Avellino) 6.30 (5)
5. Missori (Avellino) 6.30 (5)
FLOP5
1. Enrici (Avellino) 5.25 (4)
2. Insigne (Avellino) 5.50 (6)
3. Cagnano (Avellino) 5.75 (4)
4. Besaggio (Avellino) 5.93 (7)
5. Simic (Avellino) 6.00 (6)