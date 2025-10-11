Renate, Foschi e le 400 panchine in carriera: "Onestamente non tenevo il conto delle partite"

Nella gara dello scorso weekend contro il Cittadella, Luciano Foschi ha centrato il traguardo delle 400 panchine in carriera. Un obiettivo del quale ha parlato in un'intervista concessa a TuttoC.com:

"Onestamente non tenevo il conto esatto delle partite, me lo ha fatto notare una sua collega. Mi ha fatto piacere, è stato un percorso fatto di soddisfazione, promozioni ma anche delusioni ed esoneri. Ritengo da questi si impara maggiormente, sono lezioni dalla quali si impara".

Il tecnico, poi, commenta il rinvio del match contro l'Inter U23 a causa dei tanti convocati in nazionale nelle fila del club milanese: "Ci crea indubbiamente dei disagi, quando si chiede lumi su questo ci viene risposto che possiamo attingere alle formazioni Primavera. Credo che questo possa valere anche per le seconde squadre, ma al di là di questo per evitare questi problemi e non creare differenze fra le squadre sarebbe più semplice fermare i campionati professionistici quando giocano le nazionali. Sembra quasi sia vietato osservate turni di riposo, si potrebbe recuperare giocando tutti al mercoledì".