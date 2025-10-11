Roma, Friedkin pronto a fissare un premio Champions: e sul mercato si guarda all'attacco

Partenza importante della Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini guarda tutti dall’alto insieme al Napoli. Dopo sei giornate di campionato i giallorossi hanno conquistato cinque successi e una sola sconfitta, quella casalinga contro il Torino di Marco Baroni ma soprattutto hanno chiuso la porta incassando solamente due gol risultando la miglior difesa davanti al Milan di Allegri, fermo a quota tre. I risultati hanno generato tanto entusiasmo nei tifosi che adesso, anche se siamo solo ad ottobre, iniziano a sognare qualcosa di più che una "semplice" qualificazione alla prossima Champions League.

E questi risultati hanno portato soddisfazione anche in Dan Friedkin. Il numero uno della squadra della capitale, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe anche pronto a fissare un premio per la qualificazione alla prossima Champions League ma anche per qualcosa in più che però è meglio non pronunciare in quanto si è soltanto all’alba di questo nuovo campionato.

E anche sul mercato Friedkin è pronto ad intervenire per rinforzare ulteriormente la squadra per la seconda parte di stagione. Come si legge sulla rosea infatti, gli obiettivo per l’attacco potrebbero essere Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United, e Folarin Balogun, centravanti statunitense ora in forza al Monaco in Ligue 1.