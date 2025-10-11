A. Cerignola, Maiuri: "Fare tesoro della gara col Cosenza e ripartire con il giusto atteggiamento"

Il tecnico dell'Audace Cerignola Vincenzo Maiuri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Casarano: "Cosa è mancato e come arriviamo a questa sfida? Contro il Cosenza, nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma nel secondo siamo entrati nervosi dopo il gol dell’1-1, arrivato nei cinque minuti di recupero per un fallo che non commento, perché le immagini parlano chiaro.

Abbiamo protestato troppo, perdendo concentrazione in fase difensiva. Quel gol ha cambiato l’umore della partita: il Cosenza è diventato più positivo senza fare molto, mentre noi ci siamo innervositi, allungati e disuniti mentalmente. Ne facciamo tesoro e vogliamo ripartire con il giusto atteggiamento per giocarci questa bellissima partita, che tutti aspettiamo.

La squadra è consapevole di essere sulla strada giusta. I numeri di Wyscout lo certificano: tiriamo in porta 14 volte a partita in media, con un indice di pericolosità vicino a 2, mentre gli avversari non arrivano a 1. Questo dimostra che attacchiamo bene e subiamo poco, grazie al lavoro di attaccanti, difensori e squadra intera. Ci manca essere più risoluti negli ultimi sedici metri, dove si decidono le partite. Non parlerei di cattiveria, perché tutti i giocatori vogliono vincere e si allenano per questo. Dobbiamo essere più decisi e determinati".