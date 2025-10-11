Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, si cerca un sostituto di Maignan: resiste la pista Suzuki, piace il tedesco Atubolu

Oggi alle 09:38Serie A
Andrea Piras

Il Milan guarda oltre Mike Maignan. Il portiere francese è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e con ogni probabilità lascerà il club rossonero a parametro zero. Un'uscita importante per il club di via Aldo Rossi con alcuni tentativo di rinnovo che sono stati fatti in passato ma alla fine non si è mai riusciti a raggiungere un accordo definitivo. A meno quindi di ribaltoni, che in sede di mercato accadono sempre, l'estremo difensore saluterà al termine di questa stagione con diverse squadre che hanno già messo gli occhi su di lui.

Adesso per in Casa Milan stanno cercando un sostituto. Un portiere che possa garantire la stessa qualità messa dal suo numero 16 e che si è vista anche nella trasferta di Torino contro la Juventus proprio prima della pausa per le Nazionali. Fra i nomi che sono sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare c'è sempre Zion Suzuki, giapponese titolare nel Parma.

Un altro profilo che sarebbe seguito, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è Noah Atubolu del Friburgo. Portiere tedesco ha ancora un anno di contratto con il suo club. Nella stagione in corso ha collezionato nove presenze fra le varie competizioni subendo 11 reti e chiudendo in tre occasioni con la porta inviolata.

