Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Dopo sette giornate di campionato in vetta, con tre assist, troviamo due giocatori: Tommaso Berti del Cesena e Luca Magnino del Modena.

Di seguito la classifica completa (dati Lega B):

Tre assist - Tommaso Berti (Cesena), Luca Magnino (Modena)

Due assist - Valerio Crespi (Avellino), Mattia Finotto e Luis Hasa (Carrarese), Simone Pontisso (Catanzaro), Salvatore Elia, Lorenzo Ignacchiti e Rares Ilie (Empoli), Giacomo Calò, Fares Ghedjemis, Ilias Koutsoupias e Ben Kone (Frosinone), Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia), Francesco Di Mariano (Modena), Alessandro Capelli e Jonathan Varas (Padova), Antonio Di Nardo, Gaetano Letizia e Luca Valzania (Pescara), Massimo Bertagnoli e Manuel Marras (Reggiana), Oliver Abildgaard e Simone Pafundi (Sampdoria), Raphael Odogwu (Sudtirol), Bernat Guiu (Virtus Entella)

Un assist - Tommaso Cancellotti, Facundo Lescano, Filippo Missori e Dimitris Sounas (Avellino), Matthias Braunoder, Lorenzo Dickmann e Mehdi Dorval (Bari), Fabio Abiuso, Nikola Sekulov ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Gianluca Di Chiara, Pietro Iemmello e Filippo Pittarello (Catanzaro), Simone Bastoni e Cristian Shpendi (Cesena), Marco Curto e Noda Obaretin (Empoli), Massimo Zilli (Frosinone), Rares Burnete, Fabio Maistro, Nicola Mosti e Marco Varnier (Juve Stabia), Cesar Falletti (Mantova), Gregoire Defrel e Francesco Zampano (Modena), Keita Balde, Gianluca Caprari, Patrick Ciurria e Armando Izzo (Monza), Giulio Favale (Padova), Tommaso Augello, Jeremy Le Douaron, Antonio Palumbo, Niccolò Pierozzi, Joel Pohjanpalo, Jacopo Segre e Davide Veroli (Palermo), Tommaso Corazza, Matteo Dagasso, Leonardo Graziani e Niccolò Squizzato (Pescara), Andrea Bozzolan, Natan Girma, Andrija Novakovich e Danilo Quaranta (Reggiana), Massimo Coda e Marvin Cuni (Sampdoria), Salvatore Esposito e Rachid Kouda (Spezia), Daniele Casiraghi, Mamadou Coulibaly, Simone Davì, Jonathan Italeng e Silvio Merkaj (Sudtirol), Bjarki Bjarkason, Antoine Hainaut, Joel Schingtienne e John Yeboah, Marin Sverko (Venezia), Ahmad Benali, Marco Dalla Vecchia e Stefano Di Mario (Virtus Entella).