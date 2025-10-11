Bari, le medie voto alla sosta di ottobre: mercato estivo croce e delizia

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Bari.

Fra i migliori della rosa di Fabio Caserta spiccano solo volti nuovi arrivati dal mercato: Michele Cerofolini ex Frosinone in porta, Castrovilli, Pagano e Braunoder in mediana e Gabriele Moncini in attacco svincolatosi dopo la scomparsa del Brescia.

Volti nuovi, però, ci sono anche fra coloro che ancora non hanno reso al meglio come Anthony Partipilo, ex Parma, gli ex Brescia Lorenzo Maria Dickmann e Matthias Verreth (sul quale probabilmente incide anche la tragedia che lo ha colpito poche settimane fa con la scomparsa del figlio) e l’ex Palermo, Dimitrios Nikolaou. A guidare la Flop5, però, è uno dei giocatori già presenti nel precedente ciclo tecnico: Giuseppe Sibilli, attualmente fermo per otto mesi dopo la squalifica per calcioscommesse.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Castrovilli (Bari) 6.33 (6)

2. Cerofolini (Bari) 6.29 (7)

3. Pagano (Bari) 6.00 (6)

4. Braunöder (Bari) 6.00 (5)

5. Moncini (Bari) 5.93 (7)