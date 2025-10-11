Serie A Women, il programma della 2ª: in campo Lazio, Juve e il big match Fiorentina-Inter

Si apre nella giornata di oggi, alle 12:30, la seconda giornata di Serie A Women. Due i big match in programma: sabato pomeriggio, ore 17:30, sarà il turno di Fiorentina-Inter con le viola chiamate a riscattarsi dopo la sconfitta all’esordio e la squadra nerazzurra vogliosa di continuare nel suo momento positivo e rinfrancata da un risultato che ha permesso di ipotecare il passaggio del turno in Europa. Domenica invece saranno Milan e Roma, entrambe vittoriose all’esordio, a sfidarsi nel lunch match con le giallorosse che vorranno riscattarsi dopo la brutta sconfitta in terra iberica.

Ad aprire il turno però sarà la Lazio che ospiterà sabato a pranzo il Genoa, mentre la Juventus alle 15:00 andrà alla ricerca dei primi tre punti in campionato contro il Como Women. A chiudere la giornata invece saranno le sfide Ternana-Napoli, con le partenopee alla caccia di altri punti dopo il successo all’esordio, e il derby emiliano Parma-Sassuolo.

Serie A Women 2ª giornata

Sabato 11 ottobre

Lazio-Genoa – ore 12:30

Juventus-Como Women – ore 15:00

Fiorentina-Inter – ore 17:30

Domenica 12 ottobre

Milan-Roma – ore 12:30

Ternana Femminile-Napoli Women - ore 15:00

Parma-Sassuolo – ore 18:00

Classifica: Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Milan 3, Napoli Women 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Como Women 0, Genoa 0, Fiorentina 0, Parma Femminile 0, Ternana Femminile 0