TMW Tiritiello racconta il gol a Buffon ai tempi del Cosenza: "Impossibile da dimenticare"

Il difensore dell'Entella Andrea Tiritiello si è raccontato ai nostri taccuini. Il calciatore biancoceleste ha raccontato inizialmente le sue esperienze partendo dalla Serie D con il Poggibonsi fino ad arrivare alla Serie B con il Cosenza e al gol realizzato al "Tardini" contro il Parma a Gigi Buffon: "Sono tutte esperienze - ha esordito -. Se devo guardare indietro, il primo anno in Serie D è stato uno degli anni che ricordo con molto piacere. Ero a Poggibonsi, abbiamo fatto un ottimo campionato. E' stato determinante per me affrontare tutto con la stessa voglia di fare questo lavoro. Mi sono spesso ritrovato davanti a bivi ed è sempre andato bene".

E' sempre un difensore col vizio del gol. E con il Cosenza ha segnato al più grande dei grandi come Buffon. Che ricordi ha di quel giorno?

"E' impossibile da dimenticare. Ricordo che c'erano i miei parenti, degli amici a vedere la partita. Erano una decina. Ricordo di aver segnato ed essere andato ad esultare lì sotto. E' stata una cosa da sogno".

C'è una persona nel mondo calcio che è stata un riferimento?

"Devo dire che negli anni si trovano dei punti di riferimento che ti spingono ad andare avanti".

