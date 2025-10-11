TMW Venerdì c'è Entella-Samp, Tiritiello: "Partita molto sentita. Dobbiamo portare a casa punti"

L'Entella torna in Serie B e ha approcciato la categoria con la giusta determinazione portando a casa cinque punti in queste prime gare raccogliendo anche meno di quanto prodotto in campo specialmente in casa. Il difensore biancoceleste Andrea Tiritirello ha parlato ai nostri taccuini del campionato in corso: "Se andiamo ad analizzare le partite che ci sono state - ha commentato il centrale dei chiavaresi - meritavamo più dei cinque punti ottenuti in casa. Sarà sicuramente un fattore importante, ma dobbiamo migliorare molto nell'andare a giocare fuori casa ed essere più efficaci per portare a casa il risultato".

Che Serie B sarà?

"Ci saranno delle squadre che faranno un campionato di vertice perché hanno fatto degli investimenti di altissima categoria. Dopo di che in Serie B, l'ultima può vincere contro la prima. Ogni settimana ci troveremo di fronte a risultati sempre aperti e questo ci deve dare la forza per andare avanti dopo ogni partita".

E venerdì prossimo arriverà a Chiavari la Sampdoria.

"Sarà una partita molto sentita in questo ambiente. Detto ciò, la forza di noi giocatori deve essere quella di affrontarla come un'altra partita che affrontiamo in casa: ovvero per portare a casa più punti possibili in ottica campionato".

Leggi l'intervista ad Andrea Tiritiello