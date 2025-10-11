Henn risponde a Gattuso, Estonia-Italia è tutt'altro che scritta: voci e probabili formazioni

Alla Le Coq Arena di Tallinn l’Italia di Gennaro Gattuso va a caccia di punti pesanti per blindare il pass ai playoff. Questo sabato sera gli azzurri sfidano l’Estonia in una gara che il commissario tecnico definisce "da non prendere sottogamba". "La verità è che dobbiamo fare più punti possibili perché Israele è lì, non possiamo fare calcoli - ha proseguito il commissario tecnico in conferenza stampa - Non andremo in automatico ai playoff e non dobbiamo scherzare col fuoco. Finché la matematica non ci darà ai playoff, dobbiamo arrivarci. C’è da fare ancora tanto e ci giochiamo molto”.

Dall’altra parte, il ct estone Jurgen Henn non ha certo intenzione di arrendersi in partenza. "In questo stadio sappiamo trasformarci, la nostra gente ci dà sempre la spinta giusta. La gara con la favorita Norvegia lo dimostra: dobbiamo ripetere quella serata. Affrontiamo la storia del calcio mondiale, ma siamo pronti a dire la nostra. Abbiamo analizzato gli errori di un mese fa e vogliamo raccontare ai nostri tifosi una storia diversa", la sua risposta sempre in conferenza.

Le probabili formazioni di Estonia-Italia

Estonia (4-2-3-1) – Hein; Shjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Sinyavskyi; Kait, Palumets; Saarma, Shein, Kuraksin; Sappinen. Ct: Henn.

Italia (4-4-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.