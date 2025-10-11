Athekame, che balzo: il difensore del Milan sale per la 1ª volta nella Svizzera dei grandi

Se per certi versi la vittoria (2-0) sulla Svezia ha confermato la Svizzera in testa al gruppo B, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, dall'altro ha spedito nel baratro la nazionale delle Tre Corone. Ma nelle ultime ore, come riferito dalla Federcalcio elvetica, c'è stato un cambiamento di programma. Anzi, di composizione della rosa a disposizione del commissario tecnico Murat Yakin.

Largo ai giovani

Infatti, l'allenatore di 51 anni ha deciso di allargare il gruppo di convocati e chiamare Zachary Athekame ad unirsi alla Nazionale maggiore in vista della sfida di lunedì a Lubiana, contro la Slovenia. Per il difensore classe 2004, che venerdì sera ha giocato con la U21 contro l’Islanda, si tratta della prima chiamata tra i "grandi".

Cambio in vista?

Anche se non è stato annunciato nessun forfait, il centrale del Milan dovrebbe prendere il posto di Isaac Schmidt, che non si è visto durante il riscaldamento a Stoccolma per una contusione a un piede, stando a quanto riferito da RSI.

I convocati del Milan nelle rispettive Nazionali (15)

Koni De Winter (Belgio)

Alexis Saelemaekers (Belgio)

Luka Modric (Croazia)

Pervis Estupinan (Ecuador)

Mike Maignan (Francia)

Christopher Nkunku (Francia)

Adrien Rabiot (Francia)

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Matteo Gabbia (Italia)

Davide Bartesaghi (Italia U21)

Santiago Gimenez (Messico)

Rafael Leao (Portogallo)

Strahinja Pavlovic (Serbia)

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Zachary Athekame (Svizzera)