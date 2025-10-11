Milan, Ricci cerca il rilancio e Fofana la continuità: l'obiettivo è riprendersi Italia e Francia

L’ultima apparizione di Samuele Ricci con la Nazionale italiana risale al 9 giugno 2025, in occasione della vittoria sofferta sulla Moldavia. Per Youssouf Fofana, invece, bisogna tornare indietro di un anno: 14 ottobre 2024, nella sfida vinta dalla Francia contro il Belgio. Entrambi hanno iniziato la stagione 2025-26 senza il prestigio della convocazione in Nazionale, ma con la consapevolezza di poter riconquistare presto la fiducia dei rispettivi commissari tecnici.

Durante la sosta, Ricci e Fofana sono rimasti a Milanello, lavorando con Allegri insieme a Tomori e Odogu, in un centro sportivo quasi deserto. L’obiettivo - scrive il Corriere dello Sport - è chiaro: consolidare il proprio ruolo nel Milan e rilanciare le ambizioni azzurre e francesi. Ricci, frenato dal poco minutaggio (172 minuti in cinque gare), paga la concorrenza di un fuoriclasse come Luka Modric. Rino Gattuso, ct dell’Italia, ha spiegato: “Sta pagando la sua bravura, ma deve continuare a imparare e crescere. Nulla è perduto”.

Discorso diverso per Fofana, diventato ormai un punto fermo della mediana rossonera. Otto presenze su otto, sette da titolare, nel ruolo di mezzala destra dove garantisce equilibrio, intensità e inserimenti. Allegri lo considera una pedina chiave nel suo 4-3-3. Ma questo non è bastato all'ex Monaco per ottenere una chiamata da Deschamps per la Francia.