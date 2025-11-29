Sassuolo, niente regalo di compleanno a Grosso. Ma preoccupa il ko di Domenico Berardi

Tre vittorie e un pareggio nelle ultime 4 trasferte per il Sassuolo di Fabio Grosso che aveva perso l'ultima volta il 24 settembre scorso al Sinigaglia di Como. Proprio sulle rive del Lago, è arrivato il nuovo ko per i neroverdi ma stavolta differente rispetto a quello più sonoro di due mesi fa in Coppa Italia. Il Como di Fabregas ha vinto con merito portando a casa i 3 punti con un netto 2-0 ma il Sassuolo è rimasto in partita fino alla fine, non ha concesso tantissimo a una squadre che solitamente produce tante occasioni da gol.

Sassuolo poco pericoloso

A loro volta i neroverdi non hanno mai realmente impensierito Butez, che di fatto ha dovuto compiere poche parate. L'occasione più nitida è arrivata a un quarto d'ora con la fine con Volpato che ha sciupato da buona posizione a porta sguarnita, un'occasione che avrebbe portato il Sassuolo sul 2-1 e avrebbe riaperto la gara e forse avrebbe potuto scrivere un finale diverso. Così non è stato però e il Sassuolo ora dovrà immediatamente voltare pagina per pensare alla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina.

Berardi ko

Uno scontro diretto per la salvezza, vista la posizione in classifica dei viola. Uno scontro importante da affrontare senza Domenico Berardi. L'attaccante classe '94 ha sentito una fitta al flessore al 50' dopo un tentativo di scatto a metà campo e ha chiesto immediatamente il cambio. Oltre alla sconfitta, un'altra notizia negativa per Fabio Grosso che in quel di Como, contro lo spagnolo Cesc Fabregas, non ha festeggiato i suoi 48 anni (auguri) nel migliore dei modi.