Scomparso l'ex Genoa, Hellas Verona Stefano Vavoli: le condoglianze del club scaligero
Lutto nel mondo del calcio. Oggi è scomparso l'ex portiere Genoa, Hellas Verona Stefano Vavoli, come fa sapere il club scaligero: "Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi e tutto il Club si uniscono con dolore alla famiglia Vavoli ed esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Stefano Vavoli, portiere che ha indossato la maglia gialloblù nella stagione di Serie A 1986/87.
Da tutto l’Hellas Verona le più sentite condoglianze".
