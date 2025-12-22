Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla proprietà"

Dopo la pesante sconfitta nel derby di Siracusa, arrivata al termine di una serie di tre pareggi consecutivi, in casa Trapani è intervenuto il direttore dell’area tecnica Luigi Volume, assumendosi pubblicamente ogni responsabilità per quanto accaduto.

«Mi prendo totalmente la responsabilità di una partita indegna – ha dichiarato –. Nel corso della settimana non sono stato capace di trasmettere a dovere l’importanza di questo appuntamento e di far comprendere, a più di qualcuno, che non era il momento di pensare alle valigie delle vacanze, ma a una gara delicata che andava preparata con ben altro spirito». Volume ha poi evitato qualsiasi analisi tecnica: «Non ha senso parlare della prestazione. Abbiamo affrontato il Siracusa, a cui vanno i complimenti, ma con l’atteggiamento visto avremmo perso contro qualsiasi squadra di Eccellenza. Di fatto, non siamo mai scesi in campo».

Secondo il dirigente granata, ogni valutazione tattica sarebbe superflua: «Qualsiasi discorso tecnico va a farsi benedire. Mi sento in dovere di chiedere scusa alla proprietà, perché non siamo riusciti a ripagare l’importante sforzo economico fatto in settimana». Un pensiero particolare è stato rivolto anche alla piazza: «Chiedo scusa soprattutto alla città di Trapani, perché nel giorno in cui avremmo dovuto vendicare sportivamente la loro assenza non siamo stati capaci di rispondere “presente”».

In chiusura, l’impegno per il futuro: «Posso solo promettere che, lavorando a testa bassa, faremo di tutto affinché questa prestazione squallida e senza onore venga cancellata il prima possibile».