Genoa, Ahanor: "Non dimentico e porto con me la gratitudine nei confronti di una tifoseria"
TUTTO mercato WEB
Dopo il successo di ieri a Genova e una esultanza giudicata, da alcuni, irrispettosa, l'ex rossoblù e ora all'Atalanta Honest Ahanor ha voluto correggere il tiro sui social, scrivendo: "Ieri, preso dal momento intenso di una partita così difficile, mi sono lasciato andare in una esultanza che mai e poi mai voleva essere una mancanza di rispetto. Per questo motivo, vorrei scusarmi pubblicamente con chi ha percepito tutto questo come un affronto. Non dimentico e porto con me la gratitudine nei confronti di una tifoseria, di una società e di una città che mi ha permesso di essere ciò che sono oggi.
Honest".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile