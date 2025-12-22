Genoa, Ahanor: "Non dimentico e porto con me la gratitudine nei confronti di una tifoseria"

Dopo il successo di ieri a Genova e una esultanza giudicata, da alcuni, irrispettosa, l'ex rossoblù e ora all'Atalanta Honest Ahanor ha voluto correggere il tiro sui social, scrivendo: "Ieri, preso dal momento intenso di una partita così difficile, mi sono lasciato andare in una esultanza che mai e poi mai voleva essere una mancanza di rispetto. Per questo motivo, vorrei scusarmi pubblicamente con chi ha percepito tutto questo come un affronto. Non dimentico e porto con me la gratitudine nei confronti di una tifoseria, di una società e di una città che mi ha permesso di essere ciò che sono oggi.

Honest".