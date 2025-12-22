TMW Radio Di Gennaro: "Fiorentina, Paratici colpo importante. Milan, su Fullkrug dico..."

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Fiorentina, vittoria che ridà serenità:

"Ha cambiato modulo Vanoli, sarà un caso? Un po' come Palladino, che cambiò modulo con la Lazio e si riprese. Anche Pioli poteva cambiare prima. E poi c'è la notizia di Paratici, è una scelta importante. Ora ci sono altre prove, a partire dal Parma. Non so se la squadra ha avuto un vantaggio dal non avere inizialmente la Curva, forse sentiva troppo la pressione".

Milan, arriva Fullkrug:

"E' un attaccante strutturato, per il Milan serve e spero che sia un acquisto diverso dagli ultimi. Poi bisognerà capire il ruolo di Pulisic e Leao. Se arriva Fullkrug sarà titolare, quindi Allegri cambierà modulo. Serto se giochi con tre punte qualcuno devi togliere in mezzo, ma chi togli? A me non entusiasma Fullkrug, però vedremo. Il rischio è che rimanga fuori uno tra Leao e Pulisic, con l'ultimo che oggi mi sempre imprescindibile però".

Come mai l'Inter perde scontri diretti e titoli?

"C'è stato anche un richiamo della società. Vincere lo Scudetto non sarà facile. Ok fissare un obiettivo, ma l'organico ce l'ha e i nuovi si stanno inserendo. L'assenza di Dumfries è tanta roba, ti garantisce anche 7-8 gol l'anno".

Quali i mali della Roma di Gasperini?

"Gli acquisti fatti. per me ha fatto grandi cose, i nuovi hanno reso poco e non ha attaccanti. Si è ripreso un po' Ferguson, ma Dovbyk è costato tanto lo scorso anno. Alla Roma gli mancano un po' di giocatori in attacco, almeno 3-4 acquisti forti titolari".