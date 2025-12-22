Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 17ª giornata: testa a testa Alvini-Mignani
La giornata di Serie B conferma valori sempre più definiti. Il Venezia espugna Modena e lancia un segnale forte nella corsa alla promozione diretta, mentre il Monza si rialza travolgendo la Carrarese. Il Frosinone continua a correre e supera lo Spezia, ancora lontano dalla svolta con Donadoni. Non decolla il Palermo di Inzaghi, fermato sul 2-2 dall’Avellino in crescita. Pari tra Padova e Sampdoria, punto più utile ai veneti. In extremis il Sudtirol evita la sconfitta con l’Entella.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la diciassettesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Alvini (Frosinone) 6.59 (17)
2. Mignani (Cesena) 6.56 (17)
3. Sottil (Modena) 6.44 (17)
4. Stroppa (Venezia) 6.38 (17)
5. Abate (Juve Stabia) 6.35 (17)
6. Inzaghi (Palermo) 6.29 (17)
7. Andreoletti (Padova) 6.21 (17)
8. Gorgone (Pescara) 6.20 (5)
9. Bianco (Monza) 6.12 (17)
10. Aquilani (Catanzaro) 6.06 (17)
11. Dionigi (Reggiana) 6.06 (17)
12. Castori (Südtirol) 6.06 (17)
13. Chiappella (Virtus Entella) 6.06 (17)
14. Biancolino (Avellino) 6.00 (17)
15. Modesto (Mantova) 6.00 (1)
16. Dionisi (Empoli) 5.95 (10)
17. Calabro (Carrarese) 5.94 (17)
18. Donadoni (Spezia) 5.92 (6)
19. Gregucci (Sampdoria) 5.83 (9)
20. Vivarini (Bari) 5.20 (5)
