Juventus, porte girevoli: Perin tentato dal Genoa, i bianconeri pensano a Mandas

Soffia il vento da Genova per Mattia Perin. Il portiere della Juventus potrebbe lasciare la Torino bianconera per abbracciare ancora una volta la Genova rossoblù. Il mercato deve ancora iniziare ma dalle parti della Continassa stanno già organizzando i primi trasferimenti. Il club opererà molto in entrata cercando di dare a mister Luciano Spalletti i giusti innesti per affrontare la seconda parte di stagione ma dall'altra parte ci potrebbero essere alcune uscite specialmente per quanto riguarda i giocatori che hanno trovato poco spazio.

E uno di questi potrebbe essere Perin che ancora una volta potrebbe abbracciare il Genoa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sarebbe forte la tentazione che potrebbe portare l'estremo difensore pontino nuovamente in rossoblù. Da capire quali saranno i prossimi sviluppi in sede di mercato ma, si sa, l'affetto che lega il giocatore alla piazza è davvero tanto.

Per quanto riguarda l'eventuale sostituto, la Juventus si sta guardando intorno cercando il profilo ideale da affiancare a Di Gregorio. Come si legge sul quotidiano sportivo, uno di questi potrebbe essere Mandas in uscita dalla Lazio e accostato in passato proprio ai rossoblù. I primi contatti ci sarebbero stati, da capire se questa poi può diventare un'opportunità di mercato.