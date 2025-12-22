Dzemaili: "Bologna, se vinci a Riad è da Hollywood. Italiano allenatore che dà sempre fiducia"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Blerim Dzemaili ha parlato del Bologna: "È una squadra che ha sempre voglia di far vedere che desidera cose importanti. Ha davvero una voglia trascinante, si vede in ogni attimo della partita. E questo è sinonimo di una crescita evidente. Esempio: una volta il Bologna vinceva contro la Cremonese e magari contro squadre meno quotate. E perdeva con le big. Oggi, gara con la Juventus a parte, il Bologna perde con la Cremonese ma ioca quasi allo stesso livello, anche vincendo, con le grandi squadre: lo status è cambiato, ora l’asticella è alta, è cresciuto".

Merito di questo momento, secondo l'ex centrocampista rossoblù, è del tecnico Vincenzo Italiano, uno dei valori aggiunti della squadra: "È un allenatore che ti dà sempre fiducia e che nelle difficoltà ti dà le soluzioni. Mica poco. E sa dove è stato bravo l’allenatore anche? Nell’invenzione di Odgaard da sottopunta: lo ha inventato lui, un giocatore così dà svariate opzioni".

Per Dzemaili sono diverse le possibilità da parte degli emiliani di alzare il trofeo: "Molte, se la può giocare eccome - ha concluso -. Se il Bologna vince due titoli nell’arco di cinque mesi, beh, è da Hollywood, da cinema…"