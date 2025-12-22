TMW Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"

"Siamo molto orgogliosi di essere ancora una volta in Arabia per la Supercoppa Italiana". A poche ore dal fischio d'inizio della finale tra Napoli e Bologna (ore 20 italiane, 22 locali, all'Al-Awwal Park Stadium), parla così Luigi De Siervo - ad della Lega Serie A - nel suo discorso iniziale al Social Football Summit in corso di svolgimento in queste ore presso la cornice del Radisson Blu di Riyadh: "Un viaggio iniziato nel 2019 a Gedda per la Supercoppa tra Juventus e Milan, dove c’era anche presente Cristiano Ronaldo - continua De Siervo -. Questa edizione presenta una formula vincente. Complimenti a Napoli e Bologna per aver raggiunto la finale, che mette davanti le due migliori squadre della scorsa stagione, che hanno vinto Scudetto e Coppa Italia".

Come detto, alle 20 ci sarà il fischio d'inizio della finale di Supercoppa Italiana. Ma come arrivano Napoli e Bologna? Ecco le ultime di formazione.

Qui Napoli - Squadra che vince non si cambia, questo il diktat di Antonio Conte che a meno di sorprese non dovrebbe cambiare interpreti rispetto alla sfida vinta contro il Milan. Conferma nel pacchetto arretrato per Juan Jesus al posto di Buongiorno con Rrahmani e Di Lorenzo mentre in mezzo al campo spazio alla coppia formata da McTominay e Lobotka mentre Politano come esterno destro di centrocampo e il tutto fare Elmas nel tridente con Hojlund e David Neres. Panchina per Lang.

Qui Bologna - Qualche dubbio per Vincenzo Italiano per questa finale, partendo dall’attacco dove c’è subito il primo ballottaggio tra Castro e Dallinga per una maglia da titolare. Sulla trequarti troveranno spazio Orsolini, Odgaard e Cambiaghi mentre in mezzo al campo con Fabbian ci sarà Ferguson e non Moro. In porta il confermatissimo Ravaglia dopo essere stato il grande protagonista ai rigori contro l’Inter mentre rispetto alla sfida con i nerazzurri partirà titolare Lykogiannis sulla corsia mancina.