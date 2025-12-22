Vicenza, l'incredibile anno solare di mister Gallo: nel 2025 non ha mai perso

Il Vicenza ha chiuso il girone d’andata in modo semplicemente dominante, costruendo un margine di 12 punti sulla seconda in classifica, il Lecco, e mettendo già a dicembre una seria ipoteca sulla promozione in Serie B. Un vantaggio così ampio, maturato con continuità e autorevolezza, racconta meglio di qualsiasi altra statistica la forza di una squadra che sembra avere pochissimi punti deboli.

Alla base di questo cammino c’è il lavoro di Fabio Gallo, autentico valore aggiunto del progetto biancorosso. Il dato che certifica ulteriormente la straordinarietà del percorso di Gallo riguarda l’anno solare: il tecnico non ha mai perso. Un filotto che parte dalla seconda parte della scorsa stagione alla guida della Virtus Entella, culminata con la vittoria del girone e la conseguente promozione in Serie B, e che prosegue senza interruzioni nella prima metà di campionato con il Vicenza.