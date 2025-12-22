Serie B, i migliori attaccanti dopo la 17ª giornata: comanda Ghedjemis, Pohjanpalo sul podio
La giornata di Serie B conferma valori sempre più definiti. Il Venezia espugna Modena e lancia un segnale forte nella corsa alla promozione diretta, mentre il Monza si rialza travolgendo la Carrarese. Il Frosinone continua a correre e supera lo Spezia, ancora lontano dalla svolta con Donadoni. Non decolla il Palermo di Inzaghi, fermato sul 2-2 dall’Avellino in crescita. Pari tra Padova e Sampdoria, punto più utile ai veneti. In extremis il Sudtirol evita la sconfitta con l’Entella.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la diciassettesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Attaccanti
1. Ghedjemis (Frosinone) 6.62 (17)
2. Ciervo (Cesena) 6.47 (16)
3. Pohjanpalo (Palermo) 6.29 (17)
4. Gliozzi (Modena) 6.24 (17)
5. Marras (Reggiana) 6.23 (15)
