Conceicao ha ragione, è l'unico che ha vinto un trofeo con il Milan dal 2016. Ma poi fuori da tutto

"Dal 2016 a oggi solo due allenatori hanno vinto trofei in rossonero: Pioli, con lo scudetto, e io". Sergio Conceicao, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha fatto un bilancio per quelli che sono stati i propri numeri in rossonero."Se sommiamo i punti del nostro periodo abbiamo avuto un ritmo da Europa League, quinto posto. I risultati ci sono stati: penso ai due derby vinti e al successo con la Roma. Dispiace per la finale di Coppa Italia, ma alcune cose non mi sono piaciute".

Tradotto: non c'era una grande chiarezza societaria. Perché all'interno del Milan c'erano due anime, una è quella di Furlani, dirigente che aveva avuto poca forza nell'imporre certe scelte. Invece Ibrahimovic di forza ne aveva avuta moltissima, come da suo carattere, ma sbagliando e commettendo (grosse) indecisioni. Così da aprile in poi c'era un Paratici in rampa di lancio e alla fine è arrivato Tare, dirigente scafato con le sue luci e le sue ombre, ma pur sempre un uomo di calcio che per vent'anni è rimasto alla Lazio: qualche merito indubbio ce l'avrà avuto.

Conceicao ha pagato un ambiente in subbuglio dopo l'esonero di Fonseca. Quando tutta la piazza voleva Conte e prima era stato sondato Lopetegui, poi il portoghese. Poi, e va detto, tra l'eliminazione in Champions ai playoff, il nono posto e la finale di Coppa Italia persa, ecco che nemmeno Conceicao ha fatto troppo bene. Al netto del trofeo vinto.