TMW Radio Massimo Orlando: "Fiorentina, 16 partite per capire che si doveva cambiare?"

L'ex calciatore Massimo Orlando è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina, vittoria che ridà serenità:

"Ci sono volute 16 partite per capire che qualcosa andava cambiato? Pioli diceva che poteva giocare solo a tre dietro, ci avevo parlato. Ma io pensavo che si potesse giocare a quattro. Non arriverai in Europa ma ti salvi così. E bene l'arrivo di Paratici".

Milan, arriva Fullkrug:

"Il Milan crossa tanto con Bartesaghi e Saelemaekers, quindi può essere un punto di riferimento importante. A pelle non mi entusiasma, poi vedremo. Qualcosa Allegri deve cambiare, io giocherei con lui insieme a Pulisic e Leao. Rinunciare sempre a uno dei due mi sembra assurdo, diventi anche troppo prevedibile".

Come mai l'Inter perde scontri diretti e titoli?

"Il vero obiettivo è il campionato. In Champions non credo abbia tutta questa chance di arrivare fino in fondo, credo debba fare una scelta mai come quest'anno. Non deve fare l'errore dello scorso anno di lottare su tutti i fronti, devi fissare un obiettivo. Leggo critiche sul fatto che gioca alla Inzaghi, ma cosa doveva fare? Era strutturata così la squadra, per cambiare magari c'è tempo in estate, su indicazione di Chivu".

Quali i mali della Roma di Gasperini?

"Sta comunque facendo un capolavoro Gasp, la squadra è quella. Ho visto una Juve stra-migliorata, ma se non hai i giocatori per segnare poi...L'uscita di Gasp è una frecciata alla società, della serie che di più non può fare. Ha fiutato la grande impresa ma una mano devono dargliela".

Juve, due vittorie di peso. E ora quale obiettivo?

"I dubbi non erano su Spalletti ma sulle qualità dei giocatori. Aveva bisogno di tempo per conoscerli e metterli in campo al meglio. L'ho vista fisica, cattiva, che ha giocato a calcio. La Juve, se avesse vinto con la Roma, avevo detto che sarebbe tornata nel giro Scudetto, e lo ribadisco. Devi fare il terzo gol quando hai certi giocatori davanti, ha ragione Spalletti. Altrimenti quanti punti ha perso il Milan mettendosi dietro?".