Sambenedettese, il presidente attacca: "Orsato si deve dimettere, con la Vis arbitro non all'altezza"

La Sambenedettese fatica a lasciarsi alle spalle la sconfitta interna di sabato contro la Vis Pesaro (0-2), una gara chiusa in condizioni complicatissime dai rossoblù di D’Alesio, rimasti addirittura in nove uomini per le espulsioni di Battista e Alfieri.

Come riportato dai colleghi de La Nuova Riviera, nel post partita il presidente Vittorio Massi non ha nascosto tutta la propria amarezza, puntando il dito contro la direzione arbitrale. Il numero uno rossoblù ha parlato di un Natale “amaro”, sostenendo che la Sambenedettese abbia disputato una buona prova, rovinata però - a suo dire - da decisioni arbitrali giudicate inaccettabili.

Secondo Massi, l’episodio chiave sarebbe stata l’espulsione di Battista arrivata dopo appena un minuto dall’inizio del secondo tempo, oltre a una gestione complessiva che avrebbe esasperato ambiente e tifosi al “Riviera delle Palme”. Il presidente ha poi rivolto parole durissime all’arbitro Lovison, affermando che sul primo gol della Vis Pesaro il quarto ufficiale avrebbe segnalato un’irregolarità non recepita dal direttore di gara.

Nel suo sfogo, Massi ha chiamato in causa anche Daniele Orsato, ritenuto responsabile delle designazioni, e il presidente della Lega Pro Matteo Marani, chiedendo interventi chiari da parte della Lega. Consapevole dei possibili strascichi disciplinari, Massi ha concluso ammettendo che eventuali provvedimenti potrebbero arrivare proprio nei suoi confronti.