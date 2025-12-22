TMW Radio Garbo: "Juve in corsa per la Champions, difficilmente per il campionato"

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le parole a Maracanà:

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di campionato?

"Lo dedico a Gasperini, perché la Roma vista a Torino non mi è dispiaciuta per nulla. Ha mostrato atteggiamento e qualità. Infine le parole post gara sono un invito alla società per il mercato di Gennaio, perché se non arrivano dei colpi si rischia di buttare quanto di buono fatto finora. Infine propongo una riflessione: la Roma per sette partite ha giocato con l'attacco leggero, vincendone sole due e perdendo le restanti cinque. Sarà un caso che una volta entrato Ferguson la Roma abbia accorciato le distanze?"

La Juventus con la vittoria sulla Roma può rientrare anche in corsa per lo scudetto?

"Sono convinto che la Juventus possa rientrare nel giro della Champions, ma non per il giro scudetto, a meno che a Gennaio non venga fatto qualcosa di importante per il centrocampo. Inter e Napoli continuano ad avere qualcosa in più".

La Fiorentina sta uscendo dalla crisi?

"Per la legge dei grandi numeri una vittoria doveva pur arrivare, per quanto bisogna dire che la partita è stata giocata quasi interamente in undici contro dieci. Voglio aspettare altre conferme prima di dire che la squadra sia uscita dalla crisi. Già la sfida con il Parma sarà molto delicata".

Stasera in Supercoppa vedi favorito il Napoli o il Bologna?

"In una partita secca può succedere di tutto e di certo non sarà come quella che si è vista in campionato. Gli azzurri hanno qualcosa in più, ma il Bologna ha dimostrato di saperci fare nelle coppe, come l'anno scorso contro il Milan. Nel complesso però come percentuale darei un 60% a 40% in favore della squadra di Conte".