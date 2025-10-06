Serbia, cambio di programma: Milinkovic Savic a casa, infortunio anche per Ilic del Torino

Il commissario tecnico della nazionale serba, Dragan Stojković, per le partite contro Albania e Andorra valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026, a causa di acciacchi fisici risentiti da alcuni convocati. Infatti, salteranno le partite in programma l'11 e il 14 ottobre ben 5 giocatori: in primis due 'italiani' come Vanja Milinkovic-Savic del Napoli per un problema alla schiena e Ivan Ilic del Torino per un fastidio al polpaccio.

Seguono a ruota le bandiere bianche alzate dall'ex granata Sasha Lukic (adduttore), Aleksandar Katai (ginocchio) e Kosta Nedeljković (ginocchio). Invece resta in dubbio anche Nemanja Gudelj per un problema all'anca. Il tecnico della Serbia perciò è corso ai ripari e ha chiamato in ritiro tre nuovi volti: Vanja Dragojevic (Partizan), Vasilije Kostov (Stella Rossa) e Lazar Randelovic (Vojvodina).