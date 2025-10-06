Ufficiale
Sassuolo, il capitano della Primavera Frangella firma il primo contratto da professionista
In casa Sassuolo è ufficiale la firma sul primo contratto da professionista di Christian Frangella, centrocampista classe 2006 che si è messo in mostra negli ultimi mesi con la maglia dei neroverdi. .
Arrivato dal Tor Tre Teste, Frangella ha seguito l’intero ritiro estivo con la prima squadra, dimostrando di avere ottime qualità tecniche. All'interno del Settore Giovanile neroverde si è imposto rapidamente, fino a diventare capitano della formazione Primavera.
Dopo la firma, queste le sue parole: "Felice e orgoglioso di rinnovare il mio contratto con questa grande società. Ringrazio il direttore e tutto il Sassuolo, la mia famiglia e il mio agente per avermi sempre sostenuto. Forza Sasol!"
