Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Sassuolo, il capitano della Primavera Frangella firma il primo contratto da professionista

Sassuolo, il capitano della Primavera Frangella firma il primo contratto da professionistaTUTTO mercato WEB
ieri alle 20:45Serie A
di Niccolò Righi

In casa Sassuolo è ufficiale la firma sul primo contratto da professionista di Christian Frangella, centrocampista classe 2006 che si è messo in mostra negli ultimi mesi con la maglia dei neroverdi. .

Arrivato dal Tor Tre Teste, Frangella ha seguito l’intero ritiro estivo con la prima squadra, dimostrando di avere ottime qualità tecniche. All'interno del Settore Giovanile neroverde si è imposto rapidamente, fino a diventare capitano della formazione Primavera.

Dopo la firma, queste le sue parole: "Felice e orgoglioso di rinnovare il mio contratto con questa grande società. Ringrazio il direttore e tutto il Sassuolo, la mia famiglia e il mio agente per avermi sempre sostenuto. Forza Sasol!"

Articoli correlati
Sassuolo, il giovane Frangella diventa pro Sassuolo, il giovane Frangella diventa pro
Sassuolo, il 2006 Frangella: "Grosso mi aiuta, sogno la Champions con la Roma" Sassuolo, il 2006 Frangella: "Grosso mi aiuta, sogno la Champions con la Roma"
Sassuolo, il giovane Frangella firma un contratto triennale Sassuolo, il giovane Frangella firma un contratto triennale
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
Svilar: "Gasperini ci ha portato mentalità vincente. Con lui allenamenti come le... Svilar: "Gasperini ci ha portato mentalità vincente. Con lui allenamenti come le partite"
Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di... Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Cagliari, stop per Yerry Mina: lesione al soleo del polpaccio destro Cagliari, stop per Yerry Mina: lesione al soleo del polpaccio destro
Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"... Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo... Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Gotti: "L'Inter è migliorata nell'aggressività e nelle verticalizzazioni, lo dicono... Gotti: "L'Inter è migliorata nell'aggressività e nelle verticalizzazioni, lo dicono i numeri"
Parma, tegola Valeri: lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra... Parma, tegola Valeri: lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
2 Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
3 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
5 Coppa Italia, sarà un ottavo di finale "spezzatino": 2 mesi circa tra la prima e l'ultima gara
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.1 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.2 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
Immagine top news n.3 Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Immagine top news n.4 Nani spiega la battuta sulla capocciata a Zaniolo e aggiunge: "Tornerà in Nazionale"
Immagine top news n.5 L'agente di Pio Esposito: "Stop al clamore mediatico, create aspettative atomiche su di lui"
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: c’è il sì della UEFA. Tutti i dettagli della decisione
Immagine top news n.7 Italia, Gravina: "Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie A n.3 Leao "bacchettato" anche da Allegri: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Svilar: "Gasperini ci ha portato mentalità vincente. Con lui allenamenti come le partite"
Immagine news Serie A n.3 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, stop per Yerry Mina: lesione al soleo del polpaccio destro
Immagine news Serie A n.5 Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
Immagine news Serie A n.6 Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari vicino a Sibilli: "Pieno supporto nel percorso terapeutico"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, distrazione al crociato posteriore per Olzer: almeno un mese di stop
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, McClory: "Entro fine anno il 100% delle quote. L'obiettivo è la Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Pohjanpalo: "Il mio miglior inizio da quando sono in Italia. Il City Group ha grandi progetti"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, incontro a Lissone fra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Peda: "Con la difesa si vincono i campionati. Vittoria importante prima della sosta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, il ds Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, nominato il nuovo CdA: Zelenovic presidente, consiglieri Centner e Margiotta
Immagine news Serie C n.3 Fontana sulla Serie C: "FVS è una tecnologia utile ma il meccanismo va oleato"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, il presidente Passeri: "Meriti del club sotto gli occhi di tutti. Orgoglioso dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Ferrari: "Atmosfera bellissima, emozione unica esultare sotto la curva"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Achik: "Tutti vogliono batterci, ogni partita sarà una battaglia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
Immagine news Calcio femminile n.4 Buona la prima per Dragoni: dopo mesi bui per l'infortunio arriva subito un gran gol
Immagine news Calcio femminile n.5 Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso