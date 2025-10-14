Serbia in stile Juventus. Vlahovic in gol su assist di Kostic: entrambi titolari

Con la vittoria per 3-1 ottenuta questa sera in casa di Andorra, la Serbia tiene vive le speranze di qualificarsi per i playoff Mondiali. A dividere la formazione del ct Zoran Mirkovic da quel piazzamento oggi nelle mani dell'Albania c'è infatti un solo punto.

Nel dettaglio il successo di questa sera parla italiano e non solo perché la la seconda rete della Serbia porta la firma di Dusan Vlahovic, ma anche perché il pallone per il centravanti della Juventus è arrivato da un altro bianconero: Filip Kostic.

Ovvero l'esterno ex Eintracht Francoforte rientrato a Torino dopo la stagione in prestito al Fenerbahçe e attualmente con due sole presenze, per un totale di 32', sotto la gestione di Igor Tudor. Ma che questa sera è partito titolare e rimasto in campo per tutta la durata del match.