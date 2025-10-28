Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 8 giornate: balzo Dybala ma in vetta c'è sempre Bonny
Bonny si mantiene il migliore attaccante dopo 8 giornate di campionato. Guadagna tre posizioni Paulo Dybala, entrano in classifica Castro e Giovane. Escono Bonazzoli ed Esposito. Tra parentesi le partite a voto.
1. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.60 (5)
2. Paulo Dybala (Roma) 6.50 (6)
3. Marcus Thuram (Inter) 6.40 (5)
4. Santiago Castro (Bologna) 6.36 (7)
5. Giovane Santana do Nascimento (Hellas Verona) 6.31 (8)
SERIE A - 8ª GIORNATA
Milan - Pisa 2-2
7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)
Udinese - Lecce 3-2
16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)
Parma - Como 0-0
Napoli - Inter 3-1
33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)
Cremonese - Atalanta 1-1
78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)
Torino - Genoa 2-1
7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)
Sassuolo - Roma 0-1
16' Dybala
Fiorentina - Bologna 2-2
25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)
Lazio - Juventus 1-0
9' Basic
CLASSIFICA
1. Napoli 18
2. Roma 18
3. Milan 17
4. Inter 15
5. Bologna 14
6. Como 13
7. Atalanta 12
8. Juventus 12
9. Udinese 12
10. Lazio 11
11. Cremonese 11
12. Torino 11
13. Sassuolo 10
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 5
18. Fiorentina 4
19. Pisa 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna)
4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)
3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)
Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)
Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Roma - Parma (29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)
Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)
Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.