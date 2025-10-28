TMW Radio David Di Michele: "Juventus, Spalletti non merita solo otto mesi di contratto"

L'ex calciatore e allenatore David Di Michele ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà.

Giusta la scelta di Spalletti per la Juventus?

"Sicuramente è una scelta giusta, perché è un allenatore che sa far girare bene la squadra e che applica un calcio propositivo. In più la rosa ha le caratteristiche per il suo gioco. Detto questo Spalletti non merita otto mesi di contratto, ma almeno un anno e mezzo per poter lavorare in maniera serena. In carriera ha dimostrato tanto, al di là di quanto fatto con l'Italia".

L'ingresso in corsa piuttosto che all'inizio potrebbe cambviare qualcosa?

"Quando si subentra non è mai semplice ma lui è bravo nel trasmettere le sue idee di gioco e ad entrare nella testa dei giocatori. Riesce a convincerti che ciò che ti sta insegnando è il meglio per te".

In Atalanta-Milan ti aspetti di più da Lookman o Leao?

"L'Atalanta di quest'anno la vedo troppo lenta e non riesce ad innescare Lookman come in passato. Il nigeriano ha perso di imprevedibilità proprio per questo motivo. Ad ogni modo in questo momento preferisco Leao".