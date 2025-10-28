Cesena, pronto il rinnovo per Klinsmann: accordo fino al 2028 e annuncio a novembre
Dopo un avvio di campionato al di sopra di ogni aspettativa, il Cesena di Michele Mignani si gode un terzo posto virtuale in classifica e il miglior rendimento esterno della Serie B.
Tra i protagonisti di questo inizio scoppiettante c’è senza dubbio Jonathan Klinsmann. Il portiere statunitense, figlio dell’ex bomber Jurgen, si sta confermando decisivo con interventi spettacolari e una continuità che ricorda il brillante finale della scorsa stagione.
Proprio per questo la società romagnola ha deciso di muoversi in anticipo: come riportato da Il Resto del Carlino, Klinsmann è a un passo dal rinnovo fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2029. L’accordo dovrebbe essere ufficializzato entro metà novembre, evitando così eventuali tentazioni di mercato nella sessione invernale, dopo le sirene estive che avevano già fatto vacillare l’estremo difensore.
