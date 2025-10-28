Fra delusione e turno infrasettimanale. Niente tutto esaurito per Palermo-Monza
Complice il turno infrasettimanale in casa Palermo si rischia per la prima volta in stagione di non raggiungere, o superare, quota 30mila presenti al Barbera. Lo riferisce Il Giornale di Sicilia sottolineando come però ci siano ancora alcune ore per smentire le previsioni che emergono dai dati sulla vendita dei biglietti.
L’ultimo aggiornamento parlava di 23.682 presenze, fra abbonamenti e biglietti venduti, per la fida di questa sera contro il Monza. Un vero big match per la corsa promozione che dovrebbe richiamare però meno tifosi del solito con la speranza di superare quantomeno le 25mila presenze con il tutto esaurito visto nelle gare precedenti che sarà però molto lontano complice anche la delusione per la sconfitta di Catanzaro nell’ultimo turno.
Una dato lontano dal record stagionale fatto segnare dalla sfida interna contro il Modena, terminata 1-1, quando furono quasi 33mila (32.922 per l’esattezza) i presenti sugli spalti dell’impianto siciliano.
