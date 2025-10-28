Sala su San Siro: "Rogito entro venerdì. Ci stiamo lavorando con il notaio, Inter e Milan"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo mercato comunale di Via Rombon, 34 e ha parlato ovviamente di San Siro e della situazione attuale che vede lo stadio comunale destinato a diventare di Inter e Milan: "Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Ci stiamo lavorando in queste ore con il notaio e con le società", spiega a CalcioeFinanza.it.

Sala ha poi commentato l'ordine del giorno approvato in Consiglio comunale per favorire l'uso della bicicletta da parte dei tifosi: "È un’opportunità per far cambiare le abitudini ai tifosi, ma soprattutto perché a San Siro si può andare in bici, mentre a San Donato sarebbe stato molto difficile". Chi ha avuto un ruolo importante dopo lo scoppio dell'inchiesta della Procura di Milano è l'assessore all'Urbanistica: "Anna Scavuzzo è con me da nove anni e mezzo e da nove anni e mezzo sta facendo un grande lavoro, quindi quello non può essere in discussione".

Sala conclude: "Ogni contributo va bene e fare qualcosa di nuovo, di più, va assolutamente bene – ha concluso Sala –, ma quello che faremo in queste settimane è un’analisi progetto per progetto, perché da persona seria dal punto di vista amministrativo, non faccio promesse invano. Voglio essere sicuro che poi si possano realizzare. L’unica cosa un po’ stonata è il fatto di mettere in discussione il ruolo dell’assessore».