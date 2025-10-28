Pro Vercelli, c'è il rinnovo per il giovane attaccante Sow: ha firmato fino al 2029
La Pro Vercelli ha blindato uno dei talenti prodotti dal proprio settore giovanile, quel Ouseynou Sow autore di dieci presenze in questa stagione senza ancora reti all'attivo. Questo il comunicato de club piemontese:
"La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare il rinnovo quadriennale di Ouseynou Sow, attaccante esterno classe 2006, che prolunga il proprio legame con la società fino al 30 giugno 2029.
Protagonista nella stagione 2023/24 con la formazione Primavera, Ouseynou Sow ha contribuito alla vittoria dei Play Off e alla promozione in Primavera 2, confermandosi come uno dei giovani più promettenti del vivaio.
Nella scorsa stagione si è distinto come assoluto protagonista nella salvezza della Primavera nel campionato Primavera 2, collezionando 26 presenze, 10 gol e 2 assist. A coronamento di una stagione di altissimo livello, è arrivata anche la prima convocazione in prima squadra in occasione del Play Out di ritorno contro la Pro Patria.
In vista della nuova stagione, Ouseynou Sow è stato inserito al centro del progetto tecnico di Bridge Football Group, a conferma della filosofia del club volta alla crescita e valorizzazione dei giovani provenienti dal settore giovanile.
La società si congratula con Ouseynou Sow per questo importante traguardo e gli augura di continuare il suo percorso di crescita con entusiasmo e determinazione indossando Bianca Casacca".
