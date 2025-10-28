Esoneri d'Europa, si registra il primo in Serie A. Panchine più bollenti in Premier League

Con l'esonero di Igor Tudor anche la Serie A vede saltare una panchina. Il nostro campionato fino all'ultimo weekend era l'unico nella Top 5 in cui tutti gli allenatori erano ancora al loro posto.

Premier League che in questo momento è il torneo dove avvengono più avvicendamenti, ben 3. Con il curioso caso di Nuno Espirito Santo che ricopre il ruolo sia di esonerato (dal Nottingham Forest) che di subentrante (al West Ham).

Spiazzante quanto successo in Bundesliga, con Erik ten Hag esonerato dopo appena due giornate di campionato. È durato forse più del dovuto Gerardo Seoane, la cui ultima vittoria sulla panchina del Borussia Monchengladbach risaliva a marzo.

Abbastanza sorprendente l'esonero di Adi Hutter dalla panchina del Monaco, nonostante il tecnico austriaco avesse portato la squadra in Champions League. Sebastien Pocognoli è il nome nuovo, colui che ha regalato il titolo all'Union Saint-Gilloise dopo 90 anni.

L'Oviedo è tornato ne LaLiga dopo 24 anni e ci vuole restare. Gli asturiani sono i primi ad aver cambiato panchina, sollevando dall'incarico Paunovic e richiamando Luis Carrion dopo il periodo intercorso tra settembre 2023 e giugno 2024.

Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:

BUNDESLIGA

BAYER LEVERKUSEN

1 settembre, esonerato Erik ten Hag

8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

15 settembre, esonerato Gerardo Seoane

15 settembre, subentrato (ad interim) Eugen Polanski

- - -

LALIGA

OVIEDO

9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic

9 ottobre, subentrato Luis Carrion

- - -

LIGUE 1

MONACO

9 ottobre, esonerato Adi Hutter

12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli

- - -

PREMIER LEAGUE

NOTTINGHAM FOREST

9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo

9 settembre, subentrato Ange Postecoglou

18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou



WEST HAM

27 settembre, esonerato Graham Potter

27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo