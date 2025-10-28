Scomparsa Ricchetti, anche il Foggia piange l'ex calciatore: "Buon viaggio Carletto"

Non solo la Salernitana, anche il Foggia ha voluto esprimere sui propri canali ufficiali il proprio cordoglio per la prematura scomparsa dell'ex calciatore e allenatore Carlo Ricchetti, nativo proprio della città pugliese dove ha giocato in due periodi diversi (1986-90 e 2000-01) per poi allenare per due stagioni la formazione Berretti dei rossoneri per poi rivestire anche i panni di vice allenatore della prima squadra. Questa la nota del club:

"La società Calcio Foggia 1920 piange la prematura scomparsa di Carlo Ricchetti e abbraccia con affetto la sua famiglia.

Carlo, nato a Foggia, aveva coronato quel sogno di bambino di vestire la casacca rossonera, quella gloriosa della sua città. Con quella maglia aveva vissuto la grande emozione di far parte di quel gruppo che, in quel di Trapani, avrebbe raggiunto la serie B guidato da mister Caramanno nel giugno del 1989.

Altra importante tappa della sua carriera fu quella a Salerno dove, con mister Delio Rossi, conquistò una prestigiosa promozione in serie A.

In rossonero, oltre alle 68 presenze e ai 10 gol, ha guidato anche il settore giovanile subito dopo il ritiro dal calcio giocato. La sua ultima esperienza lavorativa lo vide ancora a Foggia al fianco di mister Cudini nella stagione 2023/24.

Proprio al termine di quella stagione le prime avvisaglie di quel male che lo avrebbe strappato alla moglie e ai suoi 4 figli proprio stamattina.

"Noi del Foggia abbiamo seguito con trepidazione le tue vicende dell'ultimo anno, abbiamo sperato sino all'ultimo che avresti combattuto e vinto anche questa volta ma il tuo avversario è sembrato veramente scorretto e invincibile. Viviamo ora con la certezza che almeno sono definitivamente terminate le tue sofferenze.

Buon viaggio Carletto!"