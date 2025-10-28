Ndicka: "A Roma si percepisce la passione. Kone e El Aynaoui sarebbero ottimi coinquilini"

Evan Ndicka, difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista al sito di idealista.it. L'ivoriano ha colto l'occasione per parlare della sua esperienza in Italia e di come si vive nella Capitale:

"Senza dubbio la passione della gente per la squadra e il grandissimo trasporto che i tifosi hanno per la Roma. Lo percepisci in ogni momento della giornata, andando anche al supermercato a fare la spesa. Un amore autentico, travolgente, che ti coinvolge in ogni momento, non soltanto durante le partite nel nostro stadio o in trasferta".

Sul coinquilino ideale

"Mi sento a mio agio con tutti, perché siamo davvero uno spogliatoio molto unito. Se devo citarne due, dico Manu Kone e Neil El Aynaoui, con i quali parlo in francese. Sarebbero ottimi coinquilini, anche se Manu ospita troppa gente in casa sua... (ride, ndr)".