Serie A, i migliori 5 difensori dopo 6 giornate: sorpasso tra esterni sinistri al comando
Questi sono i migliori 5 difensori dopo 6 giornate di campionato. Abbiamo preso in considerazione solamente coloro che hanno un numero superiore al 50% delle presenze (tra parentesi le partite a voto). Federico Dimarco balza al comando e supera Spinazzola. Scende di una posizione Bremer, escono dalla classifica Baschirotto e Zalewski ed entrano Akanji e Gabbia.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.83 (6)
2. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.75 (4)
3. Manuel Akanji (Inter) 6.63 (4)
4. Gleison Bremer (Juventus) 6.63 (4)
5. Matteo Gabbia (Milan) 6.42 (6)
SERIE A, 6ª GIORNATA
Hellas Verona - Sassuolo 0-1
71' Pinamonti
Lazio - Torino 3-3
16' Simeone (T), 24' e 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90' + 3 Coco (T), 90' + 13 Cataldi (L)
Parma - Lecce 0-1
38' Sottil
Inter - Cremonese 4-1
6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)
Atalanta - Como 1-1
6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)
Udinese - Cagliari 1-1
25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)
Bologna - Pisa 4-0
24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 53' Odgaard
Fiorentina - Roma 1-2
14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)
Napoli - Genoa 2-1
34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)
Juventus - Milan 0-0
CLASSIFICA
1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Como 9
9. Sassuolo 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Lazio 7
14. Parma 5
15. Lecce 5
16. Torino 5
17. Fiorentina 3
18. Hellas Verona 3
19. Genoa 2
20. Pisa 2
MARCATORI
4 reti: Pulisic (Milan), Orsolini (Bologna)
3 reti: Nico Paz (Como), Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma)
2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny, Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A, 7ª GIORNATA
Lecce - Sassuolo (18 ottobre, 15)
Pisa - Hellas Verona (18 ottobre, 15)
Torino - Napoli (18 ottobre, 18)
Roma - Inter (18 ottobre, 20.45)
Como - Juventus (19 ottobre, 12.30)
Cagliari - Bologna (19 ottobre, 15)
Genoa - Parma (19 ottobre, 15)
Atalanta - Lazio (19 ottobre, 18)
Milan - Fiorentina (19 ottobre, 20.45)
Cremonese - Udinese (20 ottobre, 20.45)
