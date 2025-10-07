Inter, Barella: "Appartenenza trasmessa dai 'vecchi' quando sono arrivato, ora cerco di farlo io"

Nel format ideato da Inter Tv, 'Wheel Talk', il capitano nerazzurro Lautaro Martinez insieme al suo vice e spalla destra Nicolò Barella hanno risposto ad alcune domande attinenti il club, la loro storia personale e tanto altro. In primis il centrocampista sardo, che ha spiegato il senso di appartenenza: "Un concetto che ho vissuto molto da vicino all'Inter. Tutti noi quando facciamo le interviste diciamo che per noi l'Inter è una famiglia e sicuramente nella famiglia c'è appartenenza".

E ha aggiunto: "Quando sono arrivato me l'hanno trasmesso i 'vecchi', che erano da tanto tempo qua, e ora cerchiamo di farlo noi con i nuovi che arrivano. E la trasmettono sempre i tifosi, allo stadio o quando ti vedono in giro, in città. Penso sia un grande valore dell'essere interista".

Un pensiero invece fuori dal campo: "Io ho una famiglia numerosa, c'è poco tempo libero, ma è il tempo più bello passato con le bambine. Però magari andare al ristorante con mia moglie e una bella bottiglia di vino, sempre, sono dei momenti che mi piacciono. Il relax di mangiare al ristorante è una cosa che mi è sempre piaciuta, quindi cerchiamo di vivere questi momenti insieme. Anche a fine giornata, quando sono stanco, ci proviamo".