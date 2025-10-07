Assemblea Eca, presente anche il presidente della Lega B Paolo Bedin
Oggi e fino a giovedì a Roma va di scena l’Assemblea generale dell’European Club Association. L’incontro, che si tiene una volta all’anno, riunirà i rappresentanti dei principali club europei per discutere alcuni temi strategici del calcio continentale.
Fra gli altri invitati anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, quello della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli e della Lega B Paolo Bedin presente nella Capitale nella giornata di oggi.
Editoriale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
